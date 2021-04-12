Члена «Единой России» исключат из партии после скандального ролика

https://static.news.ru/photo/4ef686e4-9b67-11eb-b61f-96000091f725_660.jpg Игорь Хрущёв Фото: primorsk.er.ru

Член «Единой России» Игорь Хрущёв из Владивостока будет исключён из политического объединения после обнародования в Сети скандального ролика с его участием. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил глава Приморья и секретарь регионального отделения партии Олег Кожемяко.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором некий мужчина достал из припаркованного на обочине автомобиля Mercedes пустую канистру, выкинул её на улицу и уехал. Героем ролика оказался Хрущёв, работающий руководителем Международного партийного центра «Единой России».

По словам губернатора, он просил снять единоросса с должности ещё месяц назад. Однако тогда его прошение не было удовлетворено.

За не принятые вовремя меры в отношении Хрущёва теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители. Ну и Хрущёв будет исключён из партии, — написал глава Приморья в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский намерен попросить МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку россиянину, задержанному за скандальную фотосессию в Дубае.