https://static.news.ru/photo/42edd93e-435b-11ea-8864-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Роскомнадзор просьбу подать в суд на Twitter, Facebook и YouTube. По его мнению, доступ к сервисам необходимо ограничить.

Письмо направлено от лица Фонда защиты национальных ценностей, который Малькевич возглавляет. В нём содержится просьба направить иск о признании нарушений закона о персональных данных, а также внести ресурсы в список нарушителей прав субъектов персональных данных. Об этом он написал в своём канале в заблокированном Роскомнадзором мессенджере Telegram.

У нас есть пример: в августе 2016 года Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурс Linkedin.com, принадлежащий корпорации Microsoft, за нарушения владельцами сайта права пользователей-россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, — отметил Малькевич.

Как писал NEWS.ru, ранее начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил, что ведомство не получило ответ на запрос о размещении персональных данных россиян на территории РФ от Twitter и Facebook.

В конце ноября 2019 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о штрафах за невыполнение требований о хранении персональных данных граждан России на территории страны. Нарушение влечёт за собой штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 млн до 6 млн рублей для юридических лиц.