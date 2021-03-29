Итоговое сочинение в российских школах перенесли на 10 дней

https://static.news.ru/photo/7daa476e-90ae-11eb-9967-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Итоговое сочинение, которое является для одиннадцатиклассников допуском к единому госэкзамену, решено перенести с 5 апреля на 15 апреля. Дополнительные даты также сдвинуты с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая. Минпросвещения и Рособрнадзор выпустили соответствующий приказ.

Слова «5 апреля 2021 года» заменить словами «15 апреля 2021 года». Слова «21 апреля и 5 мая 2021 года» заменить словами «5 мая и 19 мая 2021 года», — говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в приказ «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)» в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Зачёт» по итоговому сочинению для выпускников 11-х классов является допуском к итоговой госаттестации. Результаты сочинения могут учесть при зачислении в вузы. Выпускники, получившие «незачёт» или не явившиеся на сочинение по уважительным причинам, могут написать его в дополнительные сроки.

Как писал NEWS.ru, вместо основного госэкзамена (ОГЭ) в этом году российские девятиклассники напишут контрольные работы. Они пройдут с 18 по 21 мая, сообщает Рособрнадзор. Школьникам будет предложено написать одну контрольную по предмету на выбор: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Сообщить о сделанном выборе ученики должны до 30 апреля 2021 года (включительно), написав соответствующее заявление. Все контрольные работы учащиеся будут писать в своих школах.