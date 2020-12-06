Число жертв COVID-19 в России превысило 43 тысячи

https://static.news.ru/photo/a124c7d4-37a1-11eb-8a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 457 человек. Общее число жертв инфекции составляет 43,1 тысячи.

За 24 часа зафиксировано 29 тысяч новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране заболели 2,46 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 21,3 тысячи пациентов. Общее количество выздоровевших приближается к 2 млн, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Лидирует по уровню заболеваемости по-прежнему Москва. За сутки в столице выявлено 7,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 5,5 тысячи пациентов и умерли 72 человека. С начала пандемии в Москве заболели 647,5 тысячи человек, из которых выздоровели 490,4 тысячи и умерли 9,3 тысячи.

Второе место занимает Санкт-Петербург (3,7 тысячи заражения за сутки и 47 умерших), третье — Подмосковье (1,2 тысячи заражений, 28 человек скончались).

В первую десятку также входят Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Воронежская и Иркутская области, а также Краснодарский край и ХМАО.

По уровню заболеваемости в мире Россия остаётся на четвёртом месте. Лидируют США, где заболели с начала пандемии 14,5 млн человек. В первую тройку также входят Индия (9,6 млн) и Бразилия (6,5 млн).

Ранее NEWS.ru писал. что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко порекомендовал вводить ограничительные меры локально в тех регионах, где отмечается рост заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что необходимо сохранять профилактические мероприятия для снижения уровня заболеваемости.