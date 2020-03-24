https://static.news.ru/photo/08b41f04-6e75-11ea-8b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России выявили ещё 163 заболевших коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Таким образом, число заразившихся достигло 658 человек.

Как отметили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, COVID-19 зафиксировали у пациентов в 55 регионах. Число выздоровевших к 25 марта составило 29 человек, передаёт РИА Новости.

В мире число заражённых составляет свыше 424 тысяч. При этом жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек. Выздоровели более 109 тысяч.

Как передавал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 23 марта заявил об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции по планете.