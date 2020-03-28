https://static.news.ru/photo/99e481d8-70fc-11ea-a580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

За последние сутки в ряде районов Подмосковья выявлено 36 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число инфицированных в регионе составило 85 человек.

Впервые COVID-19 зафиксирован в районах Домодедово, Котельники, Лотошино, Протвино, Щёлково, а также в городе Королёве. Всего наличие заболевших отмечается в 25 муниципальных образованиях области, сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Согласно последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли шестеро. В мире инфицированы более 615 тысяч человек. Жертвами болезни стали 28,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье из больниц выписали двух вылечившихся от коронавируса. Всего побороть болезнь смогли 10 жителей региона.