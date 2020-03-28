https://static.news.ru/photo/b2f51b34-70d8-11ea-b86a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Два человека, инфицированные коронавирусом, вылечились и выписались из больницы в Московской области.

Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в лёгкой форме, — сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что всего в Подмосковье зарегистрированы 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. После выздоровления выписались 10 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что медики зарегистрировали за сутки 114 инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве. Всего по России за сутки подтверждены 228 случаев инфицирования коронавирусом. У людей, которые справились с инфекцией, иммунитет может сохраниться на несколько лет.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч. В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.