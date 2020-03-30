https://static.news.ru/photo/a1460eae-7252-11ea-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что число жителей региона, у которых подтверждено заражение инфекцией COVID-19, возросло на два человека. Теперь инфицированы 14 человек, ещё 15 человек ожидают результатов тестов в стационаре под наблюдением врачей.

Глава региона добавил, что у одного из пациентов нет клинических проявлений, а у десяти человек заболевание протекает в лёгкой форме, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи не могут спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад, из-за несоблюдения россиянами карантина. Эти объективные и вполне достаточные для предотвращения заражения меры игнорируются целым кругом населения.