Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что число жителей региона, у которых подтверждено заражение инфекцией COVID-19, возросло на два человека. Теперь инфицированы 14 человек, ещё 15 человек ожидают результатов тестов в стационаре под наблюдением врачей.
Глава региона добавил, что у одного из пациентов нет клинических проявлений, а у десяти человек заболевание протекает в лёгкой форме,
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи не могут спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад, из-за несоблюдения россиянами карантина. Эти объективные и вполне достаточные для предотвращения заражения меры игнорируются целым кругом населения.
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