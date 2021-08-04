Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 22 589 человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 22 589 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 790 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

Из больниц за сутки были выписаны 20 096 пациентов. С начала пандемии COVID-19 заразились свыше 6,3 млн жителей России. Из них вылечились более 5,6 млн и более 161 тысячи скончались.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране. В столице выявили 2502 новых случая, умерли 76 человек. За время пандемии COVID-19 в Москве заразились более полутора миллионов человек. Жертвами коронавируса стали 25 926 жителей.

Меньше всего новых случаев заражения в Ненецком автономном округе — всего восемь человек. При этом наименьшее число заболевших за всё время в Чукотском автономном округе — 1194 человека.

Ранее стало известно, почему регулятор ЕС пока не одобрил «Спутник V». О причинах задержки рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.