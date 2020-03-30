https://static.news.ru/photo/d3674c3e-7317-11ea-8ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице увеличилось число пациентов, выздоровевших от коронавируса. К 31 марта болезнь победили 70 человек.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, из московских больниц выписаны ещё 42 человека, передаёт «Интерфакс».

В Москве количество выздоровевших после лечения новой коронавирусной инфекции увеличилось до 70 человек, — заявила она.

Одновременно с этим главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что за сутки в клинику поступило 28 новых пациентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода и температура смогут поспособствовать заметному снижению распространения коронавирусной инфекции. Метеоролог считает, что наиболее благоприятной средой для борьбы с коронавирусом станет жаркая и сухая погода.