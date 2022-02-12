Число выявленных в России случаев COVID превысило 14 млн с начала пандемии

С начала пандемии в России в общей сложности зафиксировано 14 133 509 случаев заражения коронавирусом. Из них 197 949 — за минувшие сутки, говорится на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Штамм «омикрон» выявлен в 84 регионах страны.

За последние 24 часа госпитализированы 12 653 человека. Из больниц по выздоровлении выписаны 101 568 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 11 235 859 человек.

Жертвами инфекции за сутки стали 706 человек. Всего в России от коронавируса скончались 340 248 человек.

Самый высокий суточный прирост новых случаев COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге — 20 136 случаев. В Москве и Подмосковье заразились 12 496 и 7349 человек соответственно. Эти регионы по-прежнему составляют первую тройку по уровню заболеваемости в стране.

Ранее сообщалось, что в России два дня подряд число выявляемых случаев заражения коронавирусом превышало 200 тысяч. Рекордный показатель был зафиксирован 11 февраля и составил 203 949 случаев.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета пошёл на спад в связи с утратой иммунитета ранее привитых и переболевших более полугода назад граждан. Помимо этого, она предоставила данные по уровню вакцинации в РФ. Голикова призвала граждан страны пройти первую и повторную вакцинации во избежание тяжёлого течения заболевания и призвала соблюдать все необходимые меры.