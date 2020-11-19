Число самозанятых в России превысило 1,3 млн

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Число россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых, на сегодняшний день превышает 1,3 млн человек. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Он отметил, что ведомство начислило им всем так называемые бонусы на уплату налогов на общую сумму более 15 млрд рублей.

Те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали, и те, кто регистрировались сами, — все получили максимальную поддержку от государства, — цитирует главу ФНС ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике Наталья Починок посоветовала россиянам становиться самозанятыми во время пандемии коронавируса. Она отметила, что это выгодно с точки зрения налогов, а также назвала одну из перспективных, по её мнению, отраслей для самозанятых — сферу услуг.