https://static.news.ru/photo/6a393a54-bef6-11e9-a939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Rayne Nelson/ZUMAPRESS.com

Число людей с диагностированным синдромом Дауна (СД) увеличилось приблизительно на 30% за последние пять лет, сейчас таких пациентов в России около 19 тысяч.

В 2013 году было зарегистрировано 13,7 пациентов с СД, в 2018 году эта цифра выросла до 18 757 человек, передаёт РИА Новости .

При этом больше всего таких пациентов проживают в Ингушетии, на Алтае и в Костромской области, а меньше всего в Челябинской и Пензенской областях и Приморском крае, как следует из статистического справочника Минздрава РФ.

Как писал News.ru ранее, врачи предупредили женщин об опасности рождения детей в позднем возрасте. Чем старше роженица, тем больше вероятность родить ребёнка с синдромом Дауна или угрозы выкидыша. Медики рекомендуют женщинам задумываться о беременности с 20 до 35 лет, поскольку этот возраст считается самым подходящим для рождения детей. По словам врачей, способность к здоровому вынашиванию плода постепенно снижается после 30 лет, поскольку женские яйцеклетки уменьшаются в размерах.