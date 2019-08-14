Число людей с диагностированным синдромом Дауна (СД) увеличилось приблизительно на 30% за последние пять лет, сейчас таких пациентов в России около 19 тысяч.
В 2013 году было зарегистрировано 13,7 пациентов с СД, в 2018 году эта цифра выросла до 18 757 человек, передаёт РИА
При этом больше всего таких пациентов проживают в Ингушетии, на Алтае и в Костромской области, а меньше всего в Челябинской и Пензенской областях и Приморском крае, как следует из статистического справочника Минздрава РФ.
Как писал News.ru ранее, врачи предупредили женщин об опасности рождения детей в позднем возрасте. Чем старше роженица, тем больше вероятность родить ребёнка с синдромом Дауна или угрозы выкидыша. Медики рекомендуют женщинам задумываться о беременности с 20 до 35 лет, поскольку этот возраст считается самым подходящим для рождения детей. По словам врачей, способность к здоровому вынашиванию плода постепенно снижается после 30 лет, поскольку женские яйцеклетки уменьшаются в размерах.