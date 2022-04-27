Число погибших при пожаре в Твери выросло до 19 человек

Фото Правительство Тверской области

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент достигло 19 человек, сообщили в правительстве региона. Власти области также сообщили, что семьям погибших и пострадавших будет оказана финансовая поддержка.

По поручению главы региона семьям погибших, а также пострадавшим при пожаре в здании НИИ ВКО будут оказаны меры поддержки. Помощь семьям, потерявших близких, окажут после идентификации тел погибших. На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек, — сообщается на сайте правительства Тверской области.

Пожар в НИИ в Твери произошёл 21 апреля, возгоранию был присвоен третий уровень сложности. По предварительной информaции, причиной ЧП стал авaрийный режим работы электросети. Всего в тушении принимали участие более 240 человек и 69 единиц тeхники.

Площадь возгoрания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, однако позже пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персoнал организации эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку.