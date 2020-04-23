Число излечившихся от коронавируса в Москве превысило 2,7 тысячи человек

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В Москве за прошедшие сутки от коронавирсной инфекции вылечились ещё 287 пациентов, общее число выздоровлений составило 2735 человек.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, передаёт ТАСС.

По данным на 24 апреля, в России зафиксировано 68,22 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 55,68 тысячи человек, умерли 615.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, излечились свыше 743 тысяч.

Ранее Ракова сообщила, что все медицинских работников в столице обеспечат экспресс-тестами, позволяющими определить наличие иммунитета к COVID-19. Кроме того, со следующей недели на коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, писал NEWS.ru