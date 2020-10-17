Число фейковых рассылок о коронавирусе резко выросло

https://static.news.ru/photo/5c5bd6da-108f-11eb-a95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Лиги безопасного Интернета выявили резкий рост рассылок фейковых новостей и информации о коронавирусе в соцсетях и мессенджерах. Как рассказала директор Лиги, член Общественной Палаты РФ Елена Мизулина, с 9 октября волонтёры обнаружили 801 случай распространения недостоверной информации, что существенно больше апрельских показателей.

Мы фиксируем резкий рост числа фейков в мессенджерах WhatsApp и Viber в последние дни. Распространение обнаружено в Тюменской области, Красноярском крае, Тульской области, Москве и Санкт-Петербурге, — цитирует РЕН ТВ Мизулину.

При этом она отметила, что распространяемые фейки не новы и уже появлялись в мессенджерах в начале пандемии. В пример она привела сообщение о заражённых химикатами медицинских масках.

Как писал NEWS.ru, мировой суд Тверского района Москвы выписал штраф главному редактору телеканала «Царьград» Дарье Токаревой. Причиной стало распространение фейков о коронавирусе. Размер взыскания составил 120 тысяч рублей. По данным суда, в статьях были процитированы слова эксперта, которые вызвали претензии у Роскомнадзора. Они были опубликованы 25 и 26 марта, однако вскоре их удалили с сайта. Ведомство успело завести дело на Токареву и передало его в суд. Её признали виновной семь раз по различным материалам. Токарева подавала апелляции, но её жалобы суд отклонил.