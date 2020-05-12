Число безработных граждан в России выросло почти в два раза

На территории России почти в два раза выросло число безработных граждан. Об этом 12 мая сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
По её словам, с начала месяца в службы занятости обратились более 1,6 млн граждан РФ. Сообщение Голиковой
Как ранее писал NEWS.ru, правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она добавила, что уровень смертельных исходов из-за нового вируса в России в 7,6 раза ниже, чем в мире. О её мнению, Москва очень достойно проявляет себя в период эпидемии.
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