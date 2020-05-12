Число безработных граждан в России выросло почти в два раза

https://static.news.ru/photo/50e4fb4a-9459-11ea-a72c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России почти в два раза выросло число безработных граждан. Об этом 12 мая сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

По её словам, с начала месяца в службы занятости обратились более 1,6 млн граждан РФ. Сообщение Голиковой передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что уровень смертельных исходов из-за нового вируса в России в 7,6 раза ниже, чем в мире. О её мнению, Москва очень достойно проявляет себя в период эпидемии.