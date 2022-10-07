Число активных авторов в Telegram рекордно выросло после начала СВО Brand Analytics: Telegram показал рекордный прирост контента с начала спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мессенджер Telegram показал рекордную прибавку пользователей и публикуемого контента с начала спецоперации России на Украине, следует из данных системы мониторинга и анализа социальных приложений и СМИ Brand Analytics. Аналитики подчеркнули, что мессенджер аккумулирует в основном новостную повестку — такие каналы более востребованы, нежели тематические блогеры.

Согласно данным исследования, с 24 февраля по 1 октября 2022 года на платформе прибавился 1,1 млн пользователей и 8,7 млн единиц контента.

С начала спецоперации к 1 октября 2022 года число ежедневно активных авторов в Telegram выросло более чем в полтора раза, а именно — на 58%. Это рекордный рост среди всех социальных платформ. Прирост ежедневно публикуемого контента в Telegram также рекордный — плюс 24%, — говорится в сообщении.

Аналитики также сообщили, что заблокированные в России Instagram и Facebook (деятельность этих соцсетей в России запрещена) и Twitter тоже в «минусе». Больше всего авторов и контента потерял Instagram (424 тыс. авторов, или минус 76%, и 974 тыс. единиц контента, или минус 74%).

Самый большой процент пользователей отказался от TikTok, который приостановил работу в России из-за введения властями наказания за дискредитацию армии и фейки. Число авторов снизилось на 85% (45 тыс.).

Ранее глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время выступления в парламенте призвал разблокировать Instagram, объяснив это тем, что платформа стала «себя хорошо вести». Политик пояснил, что вице-президент Meta (деятельность в РФ запрещена) еще весной принес свои извинения за непотребные высказывания в отношении позиции России, а также сообщил, что соцсеть теперь строго модерируется.