Число аварий с легальными такси выросло на 56%

Доля аварий с участием легальных такси за последние пять лет выросла на 10%. Такие данные предоставил научный Центр БДД МВД, пишут «Известия».
Официальное разрешение на деятельность у водителя такси ещё
За пять лет число ДТП, в которых попадали такси, выросло на 56%, среди водителей легальных такси — на 60%. И большинство аварий приходится на транспорт, который находится в собственности юрлиц.
Исследование проводилось по заказу Общественного совета по развитию такси, который пришёл к выводу, что указанные цифры являются поводом для тревоги. Рост аварийности может быть следствием плохого самочувствия водителей или массовыми нарушениями при проведении предрейсового медосмотра.
Так, в прошлом году сотрудники ГИБДД выявили более 24 тысяч нарушений проведения предрейсового осмотра. В этом году только за четыре месяца их оказалось более тысячи.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин прокомментировал систему, в которой поездка на такси с детским креслом дороже, чем по обычному тарифу. Он потребовал проработать этот вопрос.