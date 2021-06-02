Число аварий с легальными такси выросло на 56%

https://static.news.ru/photo/c8c52fca-c407-11eb-9733-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Доля аварий с участием легальных такси за последние пять лет выросла на 10%. Такие данные предоставил научный Центр БДД МВД, пишут «Известия».

Официальное разрешение на деятельность у водителя такси ещё не гарантирует безопасность пассажира. Только 83% ДТП с участием такси, которые произошли прошлом году, относятся к случаям с легальными перевозчиками. Из 3,5 тысячи попавших в аварии таксистов разрешения были у 2,9 тысячи перевозчиков.

За пять лет число ДТП, в которых попадали такси, выросло на 56%, среди водителей легальных такси — на 60%. И большинство аварий приходится на транспорт, который находится в собственности юрлиц.

Исследование проводилось по заказу Общественного совета по развитию такси, который пришёл к выводу, что указанные цифры являются поводом для тревоги. Рост аварийности может быть следствием плохого самочувствия водителей или массовыми нарушениями при проведении предрейсового медосмотра.

Так, в прошлом году сотрудники ГИБДД выявили более 24 тысяч нарушений проведения предрейсового осмотра. В этом году только за четыре месяца их оказалось более тысячи.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин прокомментировал систему, в которой поездка на такси с детским креслом дороже, чем по обычному тарифу. Он потребовал проработать этот вопрос.