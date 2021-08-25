Четверть родителей поддержали присутствие в классе детей с особенностями

К тому, что в школьном классе может появиться ребёнок с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, положительно отнеслись 25% опрошенных родителей. Данные предоставил Mail.ru.

Нейтрально к появлению таких учеников относятся 51% родителей, а отрицательно — 23%. Этот показатель снизился по сравнению с 2020 годом, когда против были 39%.

Положительно относящиеся к инклюзии сообщали, что это поможет научить детей толерантности и добру, научит их общаться с детьми с особыми потребностями, которым, в свою очередь, важно учиться и развиваться в социуме.

Среди отрицательно относящихся к подобным отклонениям 32% утверждали , что дети с особенностями должны учиться отдельно. Среди причин риск того, что ухудшится качество образования, и неопытность педагогов в работе с такими детьми. Также некоторые считают, что не смогут объяснить своему ребёнку, как правильно общаться с такими учениками, или что они могут напугать их детей.

Половина родителей детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья (53%) считают, что их детям сложнее получить доступ к среднему образованию, а 20% — что такого доступа нет или почти нет. Лишь 15% видят равные возможности для всех детей.

Были опрошены 37 тысяч пользователей. У 73% респондентов детей с особенностями развития в классе нет.

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