https://static.news.ru/photo/f843fbca-37b0-11eb-9d58-fa163e074e61_660.jpg Жан Грегуар Сагбо Фото: Жан Грегуар Сагбо/facebook.com

Экс-депутат поселкового совета Новозавидова в Тверской области Жан Грегуар Сагбо прокомментировал победу на выборах в Намибии кандидата по имени Адольф Гитлер.

Я шокирован, что такое именно в Африке происходит. Особенно зная по истории, что немцы делали в Намибии. Безумие какое-то, — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

О добавил, что в Африке даже необразованным людям известно, кто такой Гитлер.

Намибия — бывшая немецкая колония. Там впервые в истории был применён метод содержания людей в концлагерях. В начале 2000-х годов власти Германии признали эти события геноцидом.

Сагбо победил на выборах в 2015 году, набрав 68,9% голосов односельчан. После прекращения своих полномочий переехал в Москву.

Ранее NEWS.ru писал, что Адольф Гитлер Уунона победил на выборах в муниципальный совет города Омпундия. Политик пояснил, что так его назвал отец. Он подчеркнул, что, в отличие от лидера Третьего рейха, не планирует завоёвывать ни весь мир, ни Ошану — область в Намибии. Политик добавил, что не козыряет знаменитой на весь мир фамилией и обычно представляется как Адольф Уунона.