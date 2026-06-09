Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 10:40

Черешня и кардамон сделали из обычного брауни десерт, за которым гости строятся в очередь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шоколад, черешня и кардамон — это брауни, который я пеку, когда хочу чего-то необычного. Двухслойный, сочный, с пряной ноткой — легкий, но эффектный.

Ингредиенты

Масло сливочное — 120 г, шоколад темный 60% — 140 г, мука пшеничная — 175 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л., сахар-песок — 300 г, сахар ванильный — 1 ч. л., какао-порошок — 30 г, кардамон — 0,5 ч. л., яйцо — 4 шт., черешня — 120 г, сыр творожный — 200 г, шоколадные капли — 50 г.

Вот как я готовлю

Сначала я разогреваю духовку до 175°С и режу черешню на четвертинки, удалив косточки. На водяной бане растапливаю масло с темным шоколадом, добавляю какао и кардамон — этот аромат сводит с ума. В шоколадную смесь вмешиваю 200 г сахара, по одному вбиваю 3 яйца, затем просеиваю муку с разрыхлителем — тесто готово, выкладываю его в форму 20 см.

Тем временем растираю творожный сыр с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и одним яйцом, добавляю черешню и шоколадные капли — это сырная шапка. Выкладываю ее на тесто, делаю шпажкой круговые узоры и отправляю в духовку на 35–45 минут. Главное — не передержать, пусть серединка останется чуть влажной.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я переживал, что черешня в тесте даст лишнюю влагу, но нет — брауни вышел плотным, с хрустящей корочкой и мягкой серединой. Кардамон добавил легкую пряность, которая отлично сочетается с ягодами. Самый удачный момент: десерт не приторный, шоколад чувствуется ярко, но не тяжело. Хранить лучше в контейнере при комнатной температуре — так он остается сочным еще два дня.

Проверено редакцией
Читайте также
Раскрыто, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь в случае побега
Общество
Раскрыто, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь в случае побега
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила сдачи на права для мотоциклов
Общество
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила сдачи на права для мотоциклов
Завариваю какао и кидаю горсть вишни — через 30 минут пирог «Рубин» к чаю, не стыдно подать гостям
Общество
Завариваю какао и кидаю горсть вишни — через 30 минут пирог «Рубин» к чаю, не стыдно подать гостям
Самый простой рецепт, чтобы показать себя профи кондитерской: шоколадные трюфели с мятой
Общество
Самый простой рецепт, чтобы показать себя профи кондитерской: шоколадные трюфели с мятой
Россиянам рассказали, как выбрать спелую черешню
Общество
Россиянам рассказали, как выбрать спелую черешню
Общество
шоколад
черешня
брауни
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 9 июня: замедление, когда заблокируют
Сближение Венеры и Юпитера увидят в небе над Москвой 9 июня
Биохимик рассказал, почему многие люди любят запах скошенной травы
На Филиппинах количество афтершоков перевалило за тысячу
Искусственный интеллект займется «здоровьем» российских дронов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июня: где сбои в России
Суд оценил монтаж: школьников оштрафовали за порно с учительницей
Взрыв автомобиля в Балашихе 9 июня: что известно, жертвы, украинский след
Пожилые родители убили собственного сына из-за аморального поведения
Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года
Россияне ждут сокращения ассортимента товаров на прилавках магазинов
Диетолог ответила, кому нельзя пить «кофейный ерш»
Появились подробности взрыва машины в Балашихе
Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву
В Нижневартовске школьница бесследно пропала после прогулки к озеру
Политолог предположил, почему Трампу невыгодна эскалация вокруг Ирана
Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы
Супруги из Москвы рассказали, как дошли пешком до Новосибирска
Трампа освистали во время финального матча НБА в Нью-Йорке
Нарушитель пытался сбежать от полицейских и попал в пасть аллигатора
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.