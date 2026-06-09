Черешня и кардамон сделали из обычного брауни десерт, за которым гости строятся в очередь

Черешня и кардамон сделали из обычного брауни десерт, за которым гости строятся в очередь

Шоколад, черешня и кардамон — это брауни, который я пеку, когда хочу чего-то необычного. Двухслойный, сочный, с пряной ноткой — легкий, но эффектный.

Ингредиенты

Масло сливочное — 120 г, шоколад темный 60% — 140 г, мука пшеничная — 175 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л., сахар-песок — 300 г, сахар ванильный — 1 ч. л., какао-порошок — 30 г, кардамон — 0,5 ч. л., яйцо — 4 шт., черешня — 120 г, сыр творожный — 200 г, шоколадные капли — 50 г.

Вот как я готовлю

Сначала я разогреваю духовку до 175°С и режу черешню на четвертинки, удалив косточки. На водяной бане растапливаю масло с темным шоколадом, добавляю какао и кардамон — этот аромат сводит с ума. В шоколадную смесь вмешиваю 200 г сахара, по одному вбиваю 3 яйца, затем просеиваю муку с разрыхлителем — тесто готово, выкладываю его в форму 20 см.

Тем временем растираю творожный сыр с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и одним яйцом, добавляю черешню и шоколадные капли — это сырная шапка. Выкладываю ее на тесто, делаю шпажкой круговые узоры и отправляю в духовку на 35–45 минут. Главное — не передержать, пусть серединка останется чуть влажной.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я переживал, что черешня в тесте даст лишнюю влагу, но нет — брауни вышел плотным, с хрустящей корочкой и мягкой серединой. Кардамон добавил легкую пряность, которая отлично сочетается с ягодами. Самый удачный момент: десерт не приторный, шоколад чувствуется ярко, но не тяжело. Хранить лучше в контейнере при комнатной температуре — так он остается сочным еще два дня.