«Чебурашку-дерьмодемона» достали из питерской канализации Baza: из питерской канализации достали испачканную в фекалиях игрушку Чебурашку

Фото: Соцсети

Из канализации в Санкт-Петербурге достали игрушку в виде Чебурашки, которая стала причиной засора в одном из домов, сообщает Telegram-канал Baza. Причины такого отношения к игрушке не разъясняются.

Видимо, кому-то очень не понравилось кино, и Чебурашка оказался в унитазе, став причиной засора. Спасибо, что не расчленили, — отмечается в сообщении.

Ранее актер Дмитрий Певцов назвал фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» чудовищной диверсией. По его словам, в фильме нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком, дети не видят в картине ни одного мужчины с нормальной семьей и ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой. Сам же Чебурашка называет героя Гену мамой, в чем Певцов увидел нехороший «сигнальчик» для детей. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предположила, что причиной критического отношения Певцова к фильму может быть актерская ревность.

Депутат Госдумы Виталий Милонов также не согласился с Певцовым и призвал «простить Чебурашку», который не знал, как правильно называть Гену. Парламентарий также опроверг предположение о пропаганде «Чебурашкой» нетрадиционных ценностей и заявил, что случаи гомосексуализма среди крокодилов науке неизвестны.