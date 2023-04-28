«Частная разработка»: военэксперт о производстве модулей для умных бомб Военэксперт Леонков: модули для российских планирующих бомб создавало частное предприятие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-24

Модули для российских планирующих бомб были разработаны специалистами небольшого частного предприятия, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, изначально они создавались для истребителей Су-22 и Су-24, позднее разработчики решили приделать к бомбам крылья с точной баллистикой. Их стоимость после обновления изменилась незначительно, подчеркнул эксперт.

Это, кстати, разработка малого предприятия, частная. Его называют СВПО, изначально оно разработано для Су-24 и для Су-22. Это предприятие пошло дальше в разработке, если добавлять к такой бомбе с точной баллистикой крылышки, то дальность применения вырастет, при этом цена увеличится незначительно, — сказал Леонков.

Ранее издание Newsweek сообщило, что российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Украины. Эксперты считают, что такие снаряды практически неуязвимы для ПВО, так как падают за пределами досягаемости украинских ракетных систем. Еще одним преимуществом этого оружия назвали относительно недорогое производство.