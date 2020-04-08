Часть оборонных предприятий Ростеха возобновляет работу

Большинство оборонных предприятий Ростеха возвращается в апреле к работе. В частности, речь идёт об авиационном и радиоэлектронном кластерах, кластере вооружений, а также о ряде организаций прямого управления.
Как
Всего в госкорпорацию входит более 700 предприятий, на которых работают свыше 500 тысяч сотрудников. В настоящее время без остановки работают организации, выпускающие ИВЛ, наркозно-дыхательное оборудование, тепловизионную технику, обеззараживатели воздуха и средства индивидуальной защиты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ростех попросил у правительства дать возможность бюджетным учреждениям закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика. Инициатива содержится в письме, которое глава госкорпорации Сергей Чемезов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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