Часть оборонных предприятий Ростеха возобновляет работу

https://static.news.ru/photo/5a36d83a-7974-11ea-bb94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство оборонных предприятий Ростеха возвращается в апреле к работе. В частности, речь идёт об авиационном и радиоэлектронном кластерах, кластере вооружений, а также о ряде организаций прямого управления.

Как сообщили в госкорпорации «Интерфаксу», Ростех признан системообразующей организацией, от её деятельности зависит экономическое развитие и занятость населения в 60 регионах России, также результаты её работы напрямую влияют на реализацию нацпроектов и обороноспособность страны.

Всего в госкорпорацию входит более 700 предприятий, на которых работают свыше 500 тысяч сотрудников. В настоящее время без остановки работают организации, выпускающие ИВЛ, наркозно-дыхательное оборудование, тепловизионную технику, обеззараживатели воздуха и средства индивидуальной защиты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ростех попросил у правительства дать возможность бюджетным учреждениям закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика. Инициатива содержится в письме, которое глава госкорпорации Сергей Чемезов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.