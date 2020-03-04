https://static.news.ru/photo/974a9e80-5e19-11ea-acde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ростех» попросил у правительства дать возможность бюджетным учреждениям закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика. Инициатива содержится в письме, которое глава госкорпорации Сергей Чемезов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Речь идёт о праве, но не обязанности заказчиков заключать контракты с предприятиями ОПК как единственным поставщиком. То есть заказчик решает сам, какую продукцию и с использованием каких механизмов — конкурентных или нет — ему приобрести, — пояснили РБК в госкорпорации.

Кроме того, Чемезов в письме просит правительство поддержать законопроекты об установлении обязательной доли закупок госорганами и госкомпаниями гражданской продукции у предприятий ОПК.

Ранее в Совете Федерации предложили уменьшить количество способов госзакупок в рамках закона о контрактной системе, писал NEWS.ru. По мнению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, это необходимо для усиления конкуренции в данной сфере. По её словам, несовершенство нынешних механизмов государственных и муниципальных закупок наиболее ярко проявилось в рамках реализации нацпроектов. Длительные и сложные закупочные процедуры стали одной из главных причин низких темпов освоения бюджетных средств.