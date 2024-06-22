Чахлая герань станет цветущим облаком: волшебная подкормка рассекречена

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Даже самая маленькая и чахлая герань может превратиться в пышное цветение благодаря правильной подкормке. Такое удобрение готовится из простых ингредиентов, но точно обеспечит мощный рост цветка.

Для приготовления раствора понадобятся литровая банка с отстоянной водой без хлора, два грамма суперфосфата и два грамма монокалия фосфата. Все компоненты нужно соединить и тщательно перемешать. Получившийся раствор вносим под корень, не допуская попадания на листья.

Герань любит свет, но при этом не терпит попадания прямых солнечных лучшей, а также обильного полива и сквозняков. Поэтому поливать цветок лучше через поддон. Если за час жидкость полностью не впиталась, ее нужно слить, рассказала агроном Ксения Давыдова.

Ранее цветовод Елена Литвинова рассказала, что одна из эффективных подкормок для герани изготавливается на основе чеснока, который насыщен фосфором и кремнием. Именно они отвечают за запуск бутонизации цветущих растений. Кроме того, в чесночной подкормке много витаминов А и С, группы В, бета-каротина, кальция, кобальта и кремния.