https://static.news.ru/photo/d7471fc8-d3d0-11e9-8f7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Источники News.ru в силовых кругах сообщили, что власти хотят признать саентологическую церковь запрещённой организацией.

Однако, по данным информаторов, реализовать это сложнее, чем в ситуации со свидетелями Иеговы (организация запрещена в РФ). Структура работы этой организации гибкая и может легко изменяться.

Сотрудники Центра применения и распространения Дианетики и Саентологии отказались комментировать эту информацию.

Запретить? Кто вам об этом сказал? Это какой-то бред. Не комментируем, — сказал представитель организации корреспонденту News.ru.

Как писал News.ru, первые обвинения в адрес организации появились ещё в 2010 году. Тогда суд в Сургуте признал экстремистскими 29 книг и видеолекций саентологов. Эксперты религиоведческого совета при губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа обнаружили в них призывы к социальной и религиозной розни и «антигосударственную» риторику. Однако через год саентологам удалось добиться отмены этого решения.