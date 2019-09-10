В последнее время в социальных сетях все чаще ползут слухи о том, что церковь саентологов собираются запретить. Кто собирается, собирается ли, кто такие саентологи и чем они опасны разбирался News.ru.

Сразу несколько источников News.ru подтвердили, что слухи о том, что саентологов признают экстремистской организацией не лишены оснований. Однако сделать это не так просто, как например, со свидетелями Иеговы.

По мнению источников в силовых кругах, саентологи в отличии от других сект имеют гибкую систему, которая легко трансформируются.

Новые названия, форма обучения, вовлечение молодёжи, — рассказывает эксперт.

На сайте организации сказано, что саентология — это религия, которая предлагает точный путь, ведущий к полному и уверенному пониманию своей истинной духовной природы и своих взаимоотношений с самим собой, семьёй, группами, человечеством, всеми формами жизни, материальной вселенной, духовной вселенной и Верховным Существом. (редакция News.ru не призывает к какой-либо вере.)

Напомним, три года назад в 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение Мосгорсуда о ликвидации юрлица «Саентологическая церковь Москвы» (адрес Таганская, 9). В течение 6 месяцев организацию обязали прекратить работу на территории РФ за комплекс нарушений. В ответ на это решение суда саентологи создают почти одноименную религиозную группу и продолжают свою деятельность до 2019 года.

В текущем году УФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о легализации 17 млн рублей , полученных преступным путём. В ходе расследования выяснилось, что мошеннической схемой заправляли саентологи. По данным следствия, денежные средства зачислялись в качестве пожертвований на расчётные счета религиозных организаций в аффилированной кредитной компании, которая входила в международную бизнес ассоциацию саентологов. В 2018 году ЦБ отозвал лицензию у данного банка в связи с нарушением российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

Источник в правоохранительных органах уверен, что целью МСЦ (Международная сайентологическая церковь — ред.), как и любой секты, является прибыль.

Доход, как в любой финансовой пирамиде, получает верхушка, а новые адепты воспринимаются как расходный материал, — заключил он.

В центре применения и распространения Дианетики и Саентологии, разговаривать с корреспондентом отказались.

Запретить? Кто вам об этом сказал? Это какой-то бред. Не комментируем, — заключил собеседник.

Саентологи в РФ

Первые саентологи появились ещё в СССР в 1984 году. Тогда один из научных сотрудников Ленинграда привезла из Германии книгу основателя церкви Лафайета Рона Хаббарда «Дианетика». Её перевели и стали распространять. В России у саентологов, по их словам, на данный момент около 50 миссий.

Одной из главных целей сайентологии является сбор и хранение большого массива информации для того, чтобы с её помощью можно было бы скомпрометировать и установить контроль за кем угодно: от простого члена секты, отбившегося от стаи, до сильных мира сего, управление которыми даёт неограниченные возможности, — утверждает Джерри Армстронг экс секретарь основателя саентологии Рона Хаббарда.

К. Карташян/РИА Новости

Первые обвинения в адрес организации появились ещё в 2010 году. Тогда суд в Сургуте признал экстремистскими 29 книг и видеолекций саентологов. Эксперты религиоведческого совета при губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа обнаружили в них призывы к социальной и религиозной розни и «антигосударственную» риторику. Однако через год саентологам удалось добиться отмены этого решения. Через несколько месяцев после этой победы суд в Московской области снова внёс в список экстремистской литературы несколько ключевых для организации книг и брошюр — «Что такое саентология?», «Саентологические идеальные организации. Основная шляпа члена рекомендательного исполнительного совета» и другие.

Параллельно с этим участились обыски у саентологов со стороны правоохранительных органов. Долгое время к арестам это не приводило. Так, например, в 2014 году в петербургское отделение организации пришли с обыском в рамках уголовного дела по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, глава компании «Олимп» Екатерина Заборских пожертвовала церкви 130 млн руб., собранных с дольщиков на строительство многоэтажного жилого дома.

Саентологическая церковь существует на пожертвования. Новые члены Церкви не обязаны их вносить, чтобы начать знакомиться с религией, но могут и поддержать деятельность Церкви — это зависит только от них. Все поступавшие средства оформлялись документально, — рассказывает Нина Де Кастро, ответственный секретарь церкви саентологии в СНГ. — Для получения пожертвований мы оформили несколько юрлиц и ИП, которые оплачивали все установленные законодательством РФ налоги, сборы и взносы. Сейчас в России порядка 50 религиозных групп и один саентологический центр в Москве.

В следующем году петербургское отделение проверяли в сначала сотрудники центра по борьбе с экстремизмом МВД, затем в марте —прокуратура Кировского района по заявлению депутата Виталия Милонова. В последнем случае полицейские вместе с СОБРом провели 16-часовой обыск. В дальнейшем выяснилось, что в 2016 году ФСБ возбудила уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности (по версии следствия, с 2013 по 2016 год саентологи незаконно заработали почти 280 млн руб. продавая книги и оказывая различные услуги), а в мае 2017 года были заведены дела по ст. 282 УК РФ об экстремистском сообществе и унижении человеческого достоинства.

В иерархии саентологов есть понятие «потенциальный источник неприятностей». Получить его может человек, не соблюдающий церковный устав или подверженный какому-то негативному влиянию извне. После получения статуса следует епитимия. Именно присвоение статуса «потенциального источника неприятностей» и вынесение этических приказов следствие сочло унижением человеческого достоинства «по признаку принадлежности к социальной группе».

Некоторые саентологи, согласно публикациям СМИ, предполагают, что за их злоключениями может стоять РПЦ. Они указывают на «пакет Яровой», ужесточающий требования к миссионерской деятельности: теперь она запрещена вне культовых зданий и требует получения государственной регистрации. Еще в 1994 году на архиерейском соборе был принят документ, в котором церковь Хаббарда называлась «псевдорелигией». Стоит отметить , что ликвидацию в Москве Саентологической Церкви в Москве РПЦ приветствовала.

Одной из основных претензий к саентологам занимает их финансовая деятельность.

Церковь саентологии живёт на пожертвования, — настаивает Нина де Кастро.

По словам эксперта, сумма пожертвований растёт в зависимости от вовлечённости человека (его ступени — ред.). Размер взносов определяет сама церковь для каждого человека отдельно.

Суммы довольно большие. На частном сайте, где можно заказать уроки «прокачки себя», базовый курс вышел почти на 100 тыс. рублей.

oditor-rus.ru/prajs

В журнале Time в 1991 году: бывший прихожанин церкви покончил с собой, сжимая в руке последние деньги . Подобные случаи не раз становились поводом для журналистских расследований.

Саентологи в мире

Штаб-квартира Международной церкви саентологии находится в Лос-Анджелесе. Зародившись как течение в психологии (впрочем, довольно антинаучное), оно затем трансформировалось в религию, но далеко не в каждой стране получило статус религиозной организации. Название церкви можно перевести как «знание о знании». В основе этого учения лежит вера в переселение душ и то, что каждая сущность, обитающая в человеческом теле, изначально добра и высокоморальна. Духовные практики дополняются техниками по очищению тела от токсинов и вредных веществ: саентологи содержат в том числе центры реабилитации для бывших наркоманов и преступников.

Во многих странах, например, во Франции и Германии, церковь саентологии причислена к сектам. В большинстве стран она не запрещена, но далеко не везде обладает статусом религиозной, позволяющим ей не платить налоги. За почти 70 лет существования саентологи стали ответчиками по множеству исков и сама организация активно пыталась засудить своих противников.

James Borchuck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Претензии к саентологам за рубежом заключаются в том, что, как и большинство сект, она претендует на полный контроль жизни своих членов и вынуждает их тратить немалые деньги на поддержание культа. Если член семьи саентолога выступает против своих же, его вынуждают полностью оборвать с ним связи. Критики по отношению к себе саентология не выносит, и доктрина «подставь другую щёку» явно не входит в число её принципов.

Пока я снимал фильм «Саентология и я» для BBC на меня кричали, за мной шпионили, в мой отель врывались ночью, известные саентологи называли меня фанатиком, жуткие незнакомцы преследовали меня на улицах Лос-Анджелеса, — рассказывал журналист BBC Джон Суини. — Дома в Британии незнакомцы звонили моим соседям, моей тёще, кто-то шпионил на моей свадьбе и сбежал, как только был замечен.

В 2009 году суд во Франции признал местное отделение церкви виновным в мошенничестве. В суд на организацию подала бывшая последовательница, которая потратила в общей сложности $28 тыс. на сомнительные лекарства, книги, курсы и «пакеты очищения» саентологов. Когда она решила покинуть секту, руководство отказалось возместить ей потери.

В Бельгии церковь саентологии пытались признать преступной организацией, но в 2016 году суд оправдал её. Обвинения в адрес саентологов касались мошенничества, вторжения в частную жизнь, нелегальных медицинских практик и вымогательства, а расследование их деятельности шло более 20 лет. Противники организации, однако, не теряют надежды набрать достаточно доказательств для обвинительного приговора.

Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Германия не может разобраться со статусом саентологии до сих пор. Различные суды выносили противоречивые решения, в 2007 году журнал Spiegel сообщал, что министерство внутренних дел готовится запретить религию, но вместо этого немецкая разведка сегодня пристально следит за организацией. Её приверженцам запрещено быть членами мейнстримных политических партий и некоторых организаций. Немецкое государство помечает компании, которыми владеют саентологи, специальным лейблом, им запрещено получать тендеры от государства.

В тех странах, которые не признали саентологию религией, она вынуждена действовать под маской некоммерческих и образовательных организаций, издательских домов. В родных США её деятельность признаётся религиозной, поэтому церковь не платит налоги. Более того, представители Соединённых Штатов иногда критиковали другие страны за нападки на саентологию, расценивая это как наступление на свободу вероисповедания. Хотя её путь к признанию и свободе от налогов в США тоже был тернистым: с 1967 по 1993 год церковь не имела религиозного статуса и боролась с государственной бюрократией при помощи бесчисленных судебных исков. В конце концов она победила, по слухам, не без помощи влиятельных сторонников в госструктурах.