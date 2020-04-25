Церковь осудила богослужения для «избранных» на фоне коронавируса

https://static.news.ru/photo/4cd52d84-8673-11ea-ab2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РПЦ раскритиковала пасхальные службы для «избранных» во время пандемии коронавируса. Речь идёт о службе в столичном храме Софии, где был актёр Иван Охлобыстин.

Так, руководитель управления по работе с общественными организациями Синодального отдела РПЦ протоиерей Дмитрий заявил, что сам служил в пустом храме, так как в сложившейся ситуации надо думать не только о себе, но и других людях. При этом священник добавил, что всё равно понимает желание людей разделить «пасхальную радость», сообщает РБК.

Также протоиерей добавил, что в храме, где присутствовал Охлобыстин, было всего 50–70 человек, хотя церковь может поместить тысячи прихожан.

Поверьте, что это просто капля от того, сколько туда действительно приходит людей, — оценил священник предпринятые храмом меры для предотвращения коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Иван Охлобыстин заявил, что действительно посещал с семьёй храм на Пасху. Для этого, по его словам, у него был специальный пропуск.