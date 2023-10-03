Carlsberg Group отозвала лицензии у «Балтики»: какие марки пива исчезнут Carlsberg Group отозвала лицензии на продажу у пивоваренного завода «Балтика»

Фото: Frank Hormann/dpa/Global Look Press

Carlsberg Group отозвала лицензии у пивоваренного завода «Балтика» на продажу международных и региональных брендов компании. Почему было принято такое решение и какие марки исчезнут из России?

Почему Carlsberg Group отозвала лицензии «Балтики»

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group уведомила российскую «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию Carlsberg.

«Мы проинформировали пивоваренную компанию „Балтика“ о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют „Балтике“ производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — говорится в заявлении компании.

Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о временной передаче управления «Балтикой» Росимуществу. Компании нужно будет распродать запасы до 1 апреля 2024 года.

«Теперь мы пришли к выводу, что в настоящее время не видим пути к переговорному решению по выходу из России. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконный захват нашего бизнеса в России. Мы продолжаем предпринимать все возможные действия, в том числе юридические, для защиты наших сотрудников, активов и операций», — уточнили в корпорации.

В компании подчеркнули, что они сохраняют право на акции «Балтики», несмотря на временное управление российскими властями. В Carlsberg также считают, что стоимость бизнеса в РФ станет меньше.

Какие марки производит «Балтика»

«Балтика» производит в РФ такие линейки пива, как «Балтика», «Невское», «Арсенальное», «Жигулевское», «Ленинградское», «Ярпиво», Carlsberg, Tuborg, Zatecky Gus, Flash UP, Garage Hard, Holsten, Kronenbourg и другие.

Пивоваренный завод «Балтика» был построен в Туле в 1974 году. До 2002 года он назывался Тульский пивзавод, затем был переименован в «Балтика-Тула». В 2017 году ему вернули историческое название.

Что известно об указе Владимира Путина

16 июля на официальном портале правовых актов был опубликован указ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион» (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg).

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