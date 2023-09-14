Бывший замглавы Росприроднадзора признал вину в мошенничестве Обвиняемый в мошенничестве Митволь полностью признал свою вину

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Олег Митволь

Бывший заместитель главы Росприроднадзора, глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь признал свою вину по делу о мошенничестве в размере 900 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края. По данным агентства, он дал показания против руководителей правительства региона, а также попросил обеспечить защиту членов его семьи.

Митволь признал вину. Он сообщил, что в рамках досудебного соглашения дал показания против руководителей правительства края и просит защиту для семьи, — заявили в прокуратуре.

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково в июне 2022 года. Его обвиняют в хищении средств, выделенных государством на строительство метрополитена в Красноярске. При этом отмечается, что деньги были выделены проектной организации, связанной с чиновником.

В феврале 2023 года Митволь попал в тюремную больницу, после чего суд смягчил условия меры пресечения и отправил его из СИЗО под домашний арест в Красноярск. В настоящее время его дело в особом порядке рассматривает Железнодорожный районный суд Красноярска. Чиновник заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность возместить ущерб государству.