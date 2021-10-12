Бывший муж погибшей в ДТП заявил, что помощи от Собчак не ждёт

Бывший муж Екатерины Тарасовой, погибшей в ДТП с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, заявил, что её семья не ждёт помощи. Больше всего они хотят просто избежать шумихи в СМИ, рассказал Антон Тарасов «КП-Новосибирск». Он также сообщил, что представители звезды связывались с братом погибшей.

Меня эта помощь мало сейчас интересует. Мы не организовываем никаких сборов денежных средств. Ещё раз повторю: наша семья не нуждается ни в какой помощи. Ни в финансовой, ни в юридической. У нас огромное горе, и больше всего, что нам усложняет жизнь, — это шумиха в прессе. Я вчера почитал пару статей и не нашёл ни одного предложения, которое хотя бы близко было похоже на правду. Это очень огорчает. Мы не хотим этой шумихи. Пожалуйста, дайте нам спокойно проститься с Катей... — сказал Антон Тарасов.

Он добавил, что воспитывал дочь вместе с бывшей женой, несмотря на развод. Сейчас девочке семь лет, и она точно будет жить с ним.

Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября. Mersedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. История получила общественный резонанс из-за того, что Собчак не помогла пострадавшим, а уехала на другой машине в аэропорт. Она же утверждает, что её директор вызвал к месту ДТП скорую помощь и узнавал, требуется ли помощь другим участникам аварии.

Водитель автомобиля Merсedes отправлен под домашний арест. Саму Ксению Собчак и пассажиров автомобиля вызвали на допрос в качестве свидетелей.