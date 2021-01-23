Бывший главнокомандующий ВМФ России ушёл из жизни

https://static.news.ru/photo/b24f584e-5d62-11eb-9c5b-fa163e074e61_660.jpg Феликс Громов (архивное фото) Фото: Борис Приходько/РИА Новости

На 84-м году жизни скончался бывший главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал флота Феликс Громов.

Об этом сообщил представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. По его словам, смерть Феликса Громова наступила 22 января. Причина не называется, передаёт ТАСС.

Феликс Николаевич скончался в пятницу. Сейчас определяется место и дата его похорон, — заявил он.

Родившийся в 1937 году Громов начал службу в ВМФ СССР в 1955 году. Начинал он с Тихоокеанского флота. Некоторое время Громов служил в Ракетных войсках стратегического назначения, после чего вернулся в ВМФ. Командовал крейсерами «Дмитрий Пожарский», «Адмирал Сенявин». Звание адмирала флота ему было присвоено в 1996 году. До самой смерти состоял в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.

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