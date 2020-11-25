Бывший глава Русского ипотечного банка заочно арестован

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Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления Русского ипотечного банка (РИБ) Константина Бекова, который является фигурантом дела о многомиллиардных хищениях из кредитного учреждения. На данный момент он находится за границей.

Как сообщили в суде, таким образом было удовлетворено ходатайство следователя, передаёт ТАСС.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Бекову меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, — говорится в сообщении.

Московская полиция обратилась в суд с просьбой заочно арестовать экс-главу банка 16 ноября. В 2018 году Центробанк отозвал лицензию у РИБ, в 2019 году его признали банкротом. В 2019 году по фактам хищения имущества банка под видом приобретения ценных бумаг, выдачи кредитов и уступки прав требования было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, эти нарушения совершались именно по указанию Бекова. В результате РИБ остался должен своим клиентам 9,4 млрд руб.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований временно ограничить Анастасии Заворотнюк выезд из страны. Ограничения были связаны с огромным долгом актрисы перед Русским ипотечным банком, тяжба с которым длилась несколько лет.