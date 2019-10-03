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В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований временно ограничить Анастасии Заворотнюк выезд из страны.

Ограничения были связаны с огромным долгом актрисы перед компанией «Русский ипотечный банк», тяжба с которой длилась несколько лет. В ноябре 2012 года между банком и актрисой был заключён кредитный договор на сумму $435 тысяч на срок до 25 ноября 2013 года.

Из-за резкого скачка доллара актриса не смогла вовремя выплатить долг банку, поэтому кредитное учреждение обратилось с иском о взыскании суммы, на 50% превышающей начальную стоимость кредита. Замоскворецкий райсуд Москвы обязал Заворотнюк выплатить почти $54 тысяч. К 2017 году она смогла выплатить лишь $8 тысяч.

Кроме того, банк обращался в арбитраж с требованием признать Заворотнюк банкротом. Однако арбитраж отказал в иске на арест имущества актрисы, сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Как ранее писал News.ru, актриса, которая в настоящее время находится в тяжёлом состоянии, составила завещание. Выяснилось, что звезде ситкома «Моя прекрасная няня» принадлежит недвижимость общей стоимостью в полмиллиарда рублей.

Заворотнюк принадлежит трёхэтажный особняк в элитном районе Подмосковья площадью 900 кв. м., апартаменты в центре Москвы и квартира в Ялте.

В середине сентября стало известно, что состояние 48-летней Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, резко ухудшилось. Она провела некоторое время в реанимации, где была введена в состояние искусственной комы. Позже врачам удалось стабилизировать состояние актрисы, и Анастасия была переведена обычную палату.