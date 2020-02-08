https://static.news.ru/photo/6e28d9c4-4bf2-11ea-a974-fa163e074e61_660.jpg Алексей Моисеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра финансов Алексей Моисеев, отвечающий за вопросы пенсионного обеспечения, может стать куратором работы Росимущества.

По словам источника в министерстве и четырёх федеральных чиновников, вместо него вопросами пенсий и «гарантированным пенсионным планом» может заняться экс-председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Он также получит ряд обязанностей, которые выполняли другие замминистра, однако о перераспределение задач пока не сообщалось, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший глава Минтруда Максим Топилин сменил на должности руководителя ПФР Антона Дроздова, возглавлявшего его свыше 11 лет.