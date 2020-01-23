Бывший глава Минтруда Максим Топилин сменил на должности руководителя Пенсионного фонда России Антона Дроздова, возглавлявшего ПФР свыше 11 лет. NEWS.ru выяснял, как изменится структура Фонда и его работа при новом начальнике.

Оба чиновника — долгожители. Топилин был министром труда с 2012 года, а до этого являлся замминистра здравоохранения и соцразвития. В команде Михаила Мишустина Дроздов получил должность замглавы Минфина.

С учётом того факта, что только что сформированное правительство пока ещё по сути дела не приступило к работе, нам остаётся наблюдать только лишь за кадровыми перестановками, цель которых лежит в выполнении посланий президента Владимира Путина к Федеральному собранию и выполнению тех задач, которые обозначены в национальных проектах.

Между тем Максим Топилин на посту министра труда и соцзащиты фактически лоббировал и реализовывал пенсионную реформу, с которой «познакомились» россияне в начале 2019 года и ставшей столь не популярной в стране. Об иных его «заслугах» говорить даже и не приходится, ведь по оценкам аналитиков, роста реальных доходов населения не произошло, несмотря на индексации заработных плат бюджетникам. А благодаря пенсионной реформе в 2020 году не выйдут на пенсию около 800 тыс. человек.

Но, конечно, ставить под сомнение профессионализм Топилина вряд ли стоит, однако новость о назначении его главой ПФР воспринимается сейчас как сигнал к обновлению и возможным переменам к лучшему. Однако, как считает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов, кардинальных перемен в деятельности ПФР явно не будет. Перед Топилиным стоят крайне сложные задачи, и эта смена не приведёт к развороту текущего курса государства.

Скорее всего, мы увидим постепенные шаги по поддержанию тех векторов и задач, которые связаны с социальными приоритетами нацпроектов, но говорить о полном пересмотре курса ПФР и столь непопулярной у подавляющего большинства населения страны пенсионной реформы, смысла нет. Речи о полном развороте не идёт. Роман Блинов трейдер и руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» трейдер и руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

На данный момент, по его оценке, ПФР, да и вся страна, скорее всего, находятся в «заложниках» у того промежутка истории, который мы пережили за последние 20 лет. И для обратного движения к пересмотру решений правительства Медведева о повышении пенсионного возраста возможности попросту нет. Всё, увы, останется на своих местах, но, возможно, будут сюрпризы в части повышения реального размера пенсий, но это пока только ожидание.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин также склонен считать, что приход Топилина ничего не поменяет. По его словам, представителей социального блока правительства, которые концентрировали на себе негатив населения, убрали по большому счёту не из правительства, а из телевизора.

Здесь такое ощущение, что власть сделала какую-то заявку на прошлой неделе и с конституционной реформой, и с отставкой правительства, хотя понятно было, что отставка носит чисто технический характер, а на этой неделе всё отыгрывается назад. И с реформой — про эту рабочую группу ничего не слышно, и с кабмином, в том числе представителями социального блока. Понятное дело, что даже если бы делались заявления о том, что-то будет меняться, то ничего бы не поменялось. А так — это просто техническая замена людей, их переставляют с одной должности на другую. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Он подчеркнул, что глава Пенсионного фонда не имеет абсолютно никакого мандата на принятие принципиальных решений, т.к. его дело следить, чтобы деньги вовремя приходили и самое главное — вовремя по нужным направлениям уходили. А направления эти определяет отнюдь не глава ПФР.

Это просто такой кассир на огромном бюджете, — поделился Салин.

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с NEWS.ru заявил, что Максим Топилин подаётся сейчас как фигура, которая как бы представляет у нас часть социального блока, но таковой при этом не является.

Он считает, что Пенсионный фонд под его руководством в мягкой форме немного поменяет свою нацеленность в работе и будет в большей мере отвечать указаниям президента.

Топилин, подчёркивает эксперт, является просто чиновником и рассматривать его как отдельную уникально мыслящую фигуру абсолютно нет никакого смысла.

Он — чиновник, выполняющий определённую политику. Но поскольку он в этом профиле вопросов труда и отчасти социальных проблем уже длительное время, то на посту главы ПФР сможет проводить в большей мере в жизнь указания президента. Василий Колташов руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений

Вообще вся кадровая перестановка, по оценке эксперта, сейчас направлена на то, чтобы важные посты заняли люди, которые будут выполнять указания Владимира Путина, и Топилин нужен именно на посту главы ПФР. Тем более, что в Фонде «нет никаких указаний» организовать дополнительный дефицит и сорвать выполнение указов. Возможно, считает Колташов, Топилин займётся там ревизией дел, но не публично, не в качестве человека, который устроит нам публичный аудит, а как человек, который постепенно разберётся в ПФР и начнёт приводить всё в несколько иной порядок.

Финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека напомнил NEWS.ru, что за время работы Топилина на предыдущей должности министра труда и социальной защиты не наблюдалось каких-либо существенных провалов. При этом именно нейтральность являлась одним из критериев при выборе кандидата на пост главы ПФР. Вместе с тем, по его оценке, серьёзных изменений в пенсионной политике государства в связи с новым назначением ждать не стоит.

В свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что в назначении Топилина нет ничего удивительного. Более того, это очень логичное решение, так как министерство труда непосредственно связано с ПФР.

Топилин имеет репутацию крепкого профессионала, который занимается вопросами соцзащиты населения и трудовыми вопросами на протяжении многих лет. Каких-то глобальных изменений в работе ПФР в связи с его назначением ждать не стоит: ведомство в первую очередь займётся отработкой принятой ранее пенсионной реформы. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Ни для кого не секрет, что лозунгом Пенсионного фонда в последние годы была фраза: «Денег нет, дефицит есть». Остаётся надеяться, что Топилин это высказывание поменяет и вместо него появится практика, согласно которой деньги изыскиваются, не теряются в процессе и используются рационально.