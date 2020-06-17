Бывших банкиров подозревают в растрате 12,9 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/dd78d3fc-b0b4-11ea-8553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали троих бывших сотрудников банка «БФГ-Кредит». Им вменяется растрата 12,9 млрд рублей. Фигурантов зовут Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что гражданам предъявили обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере, совершённом организованной группой и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следком настаивает на аресте подозреваемых, передаёт ТАСС.

Ведомство напомнило, что в розыске находятся владельцы и председатель правления «БФГ-Кредит»: Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов. По данным оперативников, граждане в 2014–2016 годах похитили денежные средства банка и сбежали из РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмен Герман Лиллевяли, занимавшийся созданием и продвижением торговых марок «Довгань» и «Смак», заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Решение вынесено Хорошёвским судом Москвы.

В настоящее время предприниматель находится за пределами России. Мера пресечения избрана на два месяца с момента его экстрадиции, депортации или задержания на территории РФ.