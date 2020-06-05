Общество

Суд заочно арестовал создателя брендов «Довгань» и «Смак»

14:52, 05 июня 2020
Герман Лиллевяли Герман Лиллевяли Фото: Wikimedia

Бизнесмен Герман Лиллевяли, занимавшийся созданием и продвижением торговых марок «Довгань» и «Смак», заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Решение вынесено Хорошевским судом Москвы.

В настоящее время предприниматель находится за пределами России. Мера пресечения избрана на два месяца с момента его экстрадиции, депортации или задержания на территории РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В 2013 году Лиллевяли создал инвестиционную компанию Financial Group, в число партнёров которой  входил «Анкор Инвест». Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что несколько менеджеров этой компании стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Их заподозрили в хищении у инвесторов $150 млн. По версии следствия, организатором этого преступления является Лиллевяли.

Ранее NEWS.ru писал, что суд Нижнего Новгорода заочно арестовал экс-мэра города Елизавету Солонченко. Она подозревается в получении в течение ряда лет взяток от местных компаний на общую  сумму около 80 млн рублей.

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