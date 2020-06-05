Суд заочно арестовал создателя брендов «Довгань» и «Смак»

https://static.news.ru/photo/8778e6e8-a724-11ea-8f37-fa163e074e61_660.jpg Герман Лиллевяли Фото: Wikimedia

Бизнесмен Герман Лиллевяли, занимавшийся созданием и продвижением торговых марок «Довгань» и «Смак», заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Решение вынесено Хорошевским судом Москвы.

В настоящее время предприниматель находится за пределами России. Мера пресечения избрана на два месяца с момента его экстрадиции, депортации или задержания на территории РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В 2013 году Лиллевяли создал инвестиционную компанию Financial Group, в число партнёров которой входил «Анкор Инвест». Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что несколько менеджеров этой компании стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Их заподозрили в хищении у инвесторов $150 млн. По версии следствия, организатором этого преступления является Лиллевяли.

Ранее NEWS.ru писал, что суд Нижнего Новгорода заочно арестовал экс-мэра города Елизавету Солонченко. Она подозревается в получении в течение ряда лет взяток от местных компаний на общую сумму около 80 млн рублей.