https://static.news.ru/photo/24ca5a14-6132-11ea-969d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ekaterina_solotsinskaya/instagram.com

Бывшая жена пресс-секретаря России Дмитрия Пескова нашла себе занятие после развода, который приносит ей стабильный заработок. Екатерина Солоцинская развивается в сфере туризма.

Женщина сама организовывает поездки в разные страны. Сейчас она водит туристов по Стамбулу. В этом городе Солоницкая жила вместе с Песковым, когда он работал третьим секретарём в российском посольстве в Турции.

После развода Солоницкая переехала во Францию. Следующая экскурсия будет в этой стране. Бизнес-вумен обещает познакомить своих туристов с искусством и историей Бургундии.

Ранее дочка Пескова Елизавета заявила, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов, писал NEWS.ru. Так она ответила на просьбу сравнить московские митинги лета 2019 года и выступления в Париже «жёлтых жилетов». Пескова считает, что их сравнивать нельзя. Среди отличий она назвала то, что у французов требования были «экономическими». Кроме того, у протестующих в Париже нет плана и «схемы действий», добавила она.