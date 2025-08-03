Быстрая и вкусная намазка из селедки — трачу 5 минут, и вся семья балдеет

Быстрая и вкусная намазка из селедки — трачу 5 минут, и вся семья балдеет

Эта простая и быстрая намазка из селедки с плавленым сыром и свежей зеленью станет находкой для тех, кто любит вкусные закуски без лишних хлопот. Всего несколько минут — и готово! Идеально для завтрака, перекуса или встречи гостей.

Ингредиенты:

сельдь — 200 г;

плавленый сыр — 100 г;

морковь — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

лимонный сок — по вкусу;

перец — по вкусу;

бородинский хлеб — 150 г.

Приготовление:

Сельдь очистить от костей и нарезать кусочками. Морковь натереть на мелкой терке, петрушку мелко порубить. Смешать селедку, сыр, морковь и зелень. Добавить лимонный сок и перец, взбить блендером до однородности. Намазать на ломтики бородинского хлеба и подавать.

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