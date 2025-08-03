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03 августа 2025 в 13:34

Быстрая и вкусная намазка из селедки — трачу 5 минут, и вся семья балдеет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта простая и быстрая намазка из селедки с плавленым сыром и свежей зеленью станет находкой для тех, кто любит вкусные закуски без лишних хлопот. Всего несколько минут — и готово! Идеально для завтрака, перекуса или встречи гостей.

Ингредиенты:

  • сельдь — 200 г;
  • плавленый сыр — 100 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • бородинский хлеб — 150 г.

Приготовление:

  1. Сельдь очистить от костей и нарезать кусочками.
  2. Морковь натереть на мелкой терке, петрушку мелко порубить.
  3. Смешать селедку, сыр, морковь и зелень.
  4. Добавить лимонный сок и перец, взбить блендером до однородности.
  5. Намазать на ломтики бородинского хлеба и подавать.

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еда
закуски
рыба
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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