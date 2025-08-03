Быстрая и вкусная намазка из селедки — трачу 5 минут, и вся семья балдеет

Эта простая и быстрая намазка из селедки с плавленым сыром и свежей зеленью станет находкой для тех, кто любит вкусные закуски без лишних хлопот. Всего несколько минут — и готово! Идеально для завтрака, перекуса или встречи гостей.
Ингредиенты:
- сельдь — 200 г;
- плавленый сыр — 100 г;
- морковь — 1 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- лимонный сок — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- бородинский хлеб — 150 г.
Приготовление:
- Сельдь очистить от костей и нарезать кусочками.
- Морковь натереть на мелкой терке, петрушку мелко порубить.
- Смешать селедку, сыр, морковь и зелень.
- Добавить лимонный сок и перец, взбить блендером до однородности.
- Намазать на ломтики бородинского хлеба и подавать.
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