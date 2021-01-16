Бузова вылетела в Москву

https://static.news.ru/photo/dddb15aa-58d7-11eb-9c59-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова действительно вылетела в Москву из Санкт-Петербурга, сообщила её мать Ирина. В столичном аэропорту Внуково собралась толпа людей, которые уверяют, что встречают звезду.

Женщина отметила, что не знает, в какой аэропорт прилетает артистка.

Понятия не имею, я с её рабочим графиком не знакома, — сказала она журналистам «Открытых медиа».

По данным сервиса отслеживания авиаперелётов Flightradar, самолёт авиакомпании «Россия» вылетел из Петербурга в 17:24 и должен приземлиться в столичном аэропорту Внуково в 18:34.

Во Внуково сейчас находятся множество людей, которые поют песни Бузовой, читая слова с телефона. Они утверждают, что являются фанатами певицы и приехали встретить её. При этом молодые люди находятся в здании прилётов международных рейсов.

Также во Внуково в 19:43 должен прибыть из Германии политик Алексей Навальный. Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылететь в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».