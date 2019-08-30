На Бульварном кольце в последний день лета прошло несогласованное шествие оппозиции. Протестующие в очередной раз вышли на улицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. Примечательно, что за несколько дней до заявленного митинга городские власти объявили о проведении 31 августа концерта в рамках фестиваля «PRO лето» на проспекте Сахарова — популярном у оппозиции месте для демонстраций. News.ru посетил оба мероприятия и выяснил, к кому из популярных блондинок — Бузовой или Соболь — пришло больше народу.

Шествие оппозиции стартовало в 14:00. Протестующие во главе с Любовью Соболь и Николаем Ляскиным двинулись по Бульварному кольцу от станции метро «Чистые пруды». По данным ГУ МВД, в акции приняли участие около 700 человек, корреспондент News.ru насчитал более тысячи митингующих. Примерно в 15:20 протестная колонна прибыла на Пушкинскую площадь — конечную точку марша. Несмотря на дерзкие лозунги, доносящиеся из толпы, полиция и Росгвардия повели себя максимально корректно. Несколько сотен бойцов спокойно стояли по маршруту протестующих и лишь предупреждали их о незаконности действий. По данным «ОВД-Инфо», на 19:03 полиция так никого и не задержала, что для подобного рода акций неслыханно. Но как выяснилось на практике, задержания и жёсткие разгоны не требуются — толпа сама разошлась, и к 18 часам на Пушкинской площади остались лишь небольшие группы оппозиционеров.

Сергей Лантюхов/News.ru

В это же время, в 14:00, на проспекте Сахарова начался концерт фестиваля «PRO лето». Хедлайнером вечеринки стал американский певец Джейсон Деруло, помимо него москвичей порадовали выступлениями Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьёв, Мот, Elvira T, «Дискотека Авария», Sabi Miss, Кристина Си, Ternovoy, Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, комики Евгений Синяков и Гурам Амарян. По данным московской мэрии, фестиваль посетили более 20 тысяч человек. Правда, среди них было много подозрительно молчаливых и невесёлых людей. Корреспондент News.ru на месте событий столкнулся со сложностями при попытке взять интервью у отдыхающих — многие молчаливо стояли кучками и отказывались от каких-либо комментариев. Не вяжется контингент и с анонсированными звёздами — странно видеть на концерте молодёжных поп- и рэп-исполнителей людей, чей возраст перевалил за 50 лет. Тем не менее масштабы протеста явно уступили концерту, который закончился в 20:00 выступлением упомянутого хедлайнера.