Бутина потребовала наградить силовика, убившего новосибирца

https://static.news.ru/photo/60a95f50-c147-11eb-89af-96000091f725_660.jpg Мария Бутина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница телеканала RT и член Общественной палаты РФ Мария Бутина потребовала снять все обвинения с силовика, который выстрелом в голову застрелил жителя Новосибирской области. Она заявила в своём Telegram-канале, что полицейского нужно наградить.

По её словам, сотрудник ДПС оказался бы прав, даже если бы выстрелил в мужчину целенаправленно, а не случайно. Она уверена , что он действовал законно.

Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. <...> Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет, — подчеркнула она.

Бутина считает, что в этой ситуации была угроза жизни и здоровью силовика. Это позволяет полицейскому использовать оружие, не предупреждая об этом.

Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). По информации правоохранительных органов, силовики пытались остановить машину с затонированными стёклами, но автомобиль проехал мимо.

После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако его друзья начали отбивать мужчину. В ходе потасовки инспектор попытался скрутить одного из них, но произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. В СК заявили, что силовик выстрелил «непроизвольно».

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Позднее он скончался в больнице. После этого СК переквалифицировал статью, вменяемую полицейскому, на статью о причинении смерти по неосторожности.