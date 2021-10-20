Бутина об иноагентах: «сегодня постит котиков, а завтра – призыв на митинг»

Депутат Госдумы от «Единой России» Мария Бутина считает, что нормы об иностранных агентах смягчать не стоит, но их следует объединить в один закон. По её словам, физические лица тоже должны признаваться иноагентами, потому что могут позвать на митинг. Такое заявление она сделала в интервью RTVi.

Человек сегодня постит котиков, а завтра — призыв на митинг. Если получает иностранное финансирование — значит регистрируется, как иноагент. А что будет постить — его дело, — заявила она.

Парламентарий уверена, что люди обязаны знать, «кто их зовёт на акции». При этом получение иностранных премий она назвала лазейками, которые тоже должны попадать под определение об иноагентстве.

По мнению Бутиной, закон Fara в Соединённых Штатах, который тоже содержит понятие иноагента, работает жёстче, чем в России.

Согласно этому закону человек должен отчитываться о своей деятельности в Минюст, в том числе о постах в соцсетях, о каждом телефонном звонке, теме обсуждения, в течении 48 часов! А у нас это мягче, раз в квартал. Вот вам пример. Стоит ли нам доходить до этой крайности? Думаю, не стоит, — сказала она.

Закон Fara в США был принят в 1938 году для предотвращения нацистской пропаганды. Он действует до сих пор и требует от организаций, которые в интересах других стран и по их прямому указанию пытаются влиять на общественное мнение американцев, регистрироваться в качестве иностранного агента. Иноагент в США должен отчитываться в Минюст.

За 2021 год иноагентами среди СМИ в России были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь», «Медиазона», Bellingcat, MNews, «Кавказский узел», «Робалт» и Republic, а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.