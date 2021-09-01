Бурятский мальчик стал популярным после беседы с Путиным

Бурятский мальчик Егор из Улан-Удэ стал популярным после беседы с президентом России Владимиром Путиным на встрече главы государства с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке: количество подписчиков на канале школьника увеличилось практически в три раза.

Он спросил Путина про финансирование постройки очистных сооружений на озере Байкал, на что президент его уверил: решение принято и деньги уже выделены на благоустройство объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии. После этого мальчик признался , что у него есть канал на YouTube под названием «Красная вилка», и попросил Путина на него подписаться. На момент обращения к главе России на канал мальчика было подписано 358 человек, сейчас же это количество почти достигло отметки 1200 подписчиков.

Ранее школьник сделал Владимиру Путину замечание из-за исторической ошибки последнего: президент перепутал Семилетнюю войну с Северной.