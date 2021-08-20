«Бульдозер власти»: Павел Лобков о признании «Дождя» иноагентом

Фото: pavel.lobkov/facebook.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что единственным способом обезопасить беременную женщину и будущего ребёнка от коронавируса является вакцинация. Об этом сообщил ТАСС.

Голикова заявила, что к возможной вакцинации беременных подходили очень аккуратно. После регистрации вакцины и клинических испытаний было длительное наблюдение. Учёные исследовали мужчин и женщин, что определить реакции и влияние прививки....