«Бульдозер власти»: Павел Лобков о признании «Дождя» иноагентом

Бывший ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков прокомментировал решение властей о признании канала иностранным агентом. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это предсказуемо, но чудовищно.
Я считаю, что это бульдозер, который едет на бульдозерную выставку. Я имею в виду бульдозер власти. И в этом смысле это абсолютно предсказуемо и это чудовищно. Потому что страну перед выборами лишают последних источников независимой информации, — сказал Лобков.
20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения сейчас неизвестны.
Кроме того, в реестр попало издание «Важные истории». В списке указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Также в список иноагентов попали шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.