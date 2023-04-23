«Будет намного жестче»: военэксперт о приказе Пригожина не брать пленных Военный эксперт Дандыкин: после приказа Пригожина не брать пленных для ВСУ все будет намного жестче

Фото: concordgroup_official/t.me

Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер»

После приказа Евгения Пригожина, чье имя связывают с ЧВК «Вагнер», не брать в плен раненых бойцов ВСУ, для противника все будет намного жестче, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что Пригожин имел ввиду не пленных, а «трехсотых» на поле боя.

Вероятно, речь о тех, кто сопротивляется, не сдается. Бойцы ВСУ же начинают представляться пекарями, парикмахерами, когда патронов нет, нечем отстреливаться, думаю, теперь все для них будет намного жестче. Насколько я понимаю, Пригожин не говорит о раненых пленных, а о «трехсотых» на поле боя. Они же (бойцы ВСУ. — NEWS.ru) сидят в жилых домах, стреляют по мирным жителям, — объяснил Дандыкин.

По его словам, аналогичных распоряжений ВСУ ждать не стоит, так как «жестокость изначально присутствовала у украинских военных, сколько было случаев расстрела людей бойцами ВСУ, морпехами, нацистами, хотя все они нацисты, в Сети много роликов».

Почему-то все думают, что именно мы должны проявлять гуманность. Мы знаем точно, что обменянные, отпущенные украинские пленные почти всегда возвращаются на линию боевого соприкосновения, это доказано. Такое гуманное отношение воспринимается противником как слабость. Вэсэушники ведут себя как каратели, как террористы, — рассказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что «Пригожин слов на ветер не бросает», а необходимостью брать «языков» могут заниматься «соответствующие службы».

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее опубликовала в своем Telegram аудиосообщение связанного с «ЧВК» Вагнер бизнесмена Евгения Пригожина, который заявил, что «музыканты» больше не будут брать в плен украинских военных, а вместо этого будут уничтожать их на поле боя. Так предприниматель прокомментировал информацию о расстреле украинскими военными плененного бойца ЧВК «Вагнер».