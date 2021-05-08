Уникальный расчёт покажут на параде Победы

https://static.news.ru/photo/2933dae4-b087-11eb-a6b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уникальный расчёт примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. В составе Всевеликого войска Донского на Красной площади пройдут исповедующие буддизм казаки. Их провожали и благословляли в центральном хуруле (буддийском храме) Калмыкии, рассказал РИА Новости старший администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни» Йонтен-гелюнг.

В Центральном хуруле Калмыкии прошли торжественные проводы трёх казаков, которые будут участвовать в параде Победы в составе парадного расчёта Всевеликого войска Донского. Мы их благословили согласно древней традиции, — отметил Йонтен-гелюнг.

Он добавил, что казаки-буддисты — явление не новое, до революции 1917 года среди калмыков жили много казаков и не только донских. Калмыки входили в состав множества казачьих округов, и все они исповедовали буддизм.

Калмыки — одни из первых «казаков-инородцев». На Дону калмыки появились в конце XVI — начале XVII века. Позже было подписано соглашение о вхождении калмыков в состав Донского казачества при условии обязательного привлечения их к службе.

Донские калмыки приняли участие во многих военных кампаниях русской армии. В годы Великой Отечественной войны в оборонительных боях на Дону в 1942-м в составе 51-й армии сражалась 110-я отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия.

Ранее сообщалось, что погода, которая резко испортилась в Москве в канун Дня Победы, может внести коррективы в проведение парада на Красной площади. В частности, под вопросом оказалась воздушная часть празднования, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В предыдущие годы уже бывало, что пролёт самолётов и вертолётов из-за дождя и плохой видимости отменяли.

Если авиапарад в этом году всё-таки состоится, то в небо над Кремлём и Красной площадью поднимутся 76 воздушных судов — по числу лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне.